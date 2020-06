Perrone (CdS): “Inter, vecchi vizi vanificano gli sforzi: la Samp è il ponte tra il nulla e la speranza”

“Inter è di fronte al timore dell’ennesimo rinvio (del successo). È presto per allestire un processo, ma non per porsi una domanda e fare una riflessione. A che punto è l’Inter? Alla partenza aveva tre obbiettivi, campionato, Champions e Coppa Italia. Non che fosse obbligata a vincere, ma doveva portarsi avanti il più possibile e vedere se, con le carte in mano, poteva aspirare a una buona posta“.

Roberto Perrone fa il punto sulla stagione dell’Inter nel suo editoriale sulle colonne de’ Il Corriere dello Sport. Per il giornalista, l’Europa League rappresenta un’ottima opportunità per conquistare un trofeo a nove anni dall’ultimo successo. In campionato, invece, la sfida contro la Sampdoria ha il peso di una finale: senza quei tre punti anche il doppio crollo di Juventus e Lazio potrebbe essere inutile. “Non è un recupero ma un ponte tra il nulla e una nuova speranza“.

A far riflettere è anche l’impatto di Conte con la prospettiva concreta di non vincere nulla a fronte di un investimento importante la scorsa estate: “L’arrivo di Votantonio aveva suscitato grandi entusiasmi e una magnifica risposta popolare. Anche i risultati parevano assecondare la rinascita. Ma ora l’Inter teme di ritrovarsi un’altra volta nel ruolo di attore non protagonista vanificando il lavoro di Conte e, soprattutto, lo sforzo del club. Le due campagne acquisti, estiva e invernale, sono state sontuose, allenatore compreso, uno dei più pagati e vincenti in circolazione. A gennaio, poi, a due giocatori fortemente voluti dal tecnico, Young e Moses, si è aggiunto Eriksen, un campione non ‘da gennaio’, per la sua importanza. Eppure proprio da lì in poi qualcosa si è inceppato. Sono ricomparsi vecchi vizi“.