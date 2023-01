Persyn: “L’ultimo anno all’Inter è stato molto duro, avevo paura di smettere”

L'esterno belga classe 2002, dopo i tanti infortuni del passato, sta disputando una stagione positiva con la maglia dell'FC Eindhoven

Fabio Alampi

La stagione 2022/23 si sta rivelando quella del riscatto per Tibo Persyn: l'esterno belga classe 2002, dopo i tanti infortuni che hanno condizionato i precedenti prestiti al Club Brugge e al Westerlo, sta disputando un campionato da protagonista con l'FC Eindhoven, club della seconda serie olandese. Già 13 presenze fin qui, di cui le ultime 9 tutte da titolare per il prodotto del settore giovanile dell'Inter, che in un'intervista concessa a VoetbalZone ripercorre la sua esperienza in nerazzurro (ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2024) e le difficoltà degli ultimi anni: "Durante una partita con il Club Brugge U17 c'erano presenti degli scout dell'Inter. Dopo la partita hanno contattato me e il mio allenatore. Due mesi dopo ho preso la decisione di partire per l'Inter e intraprendere l'avventura italiana. All'inizio l'ho trovato davvero difficile. Ho dovuto abbandonare la mia famiglia e i miei amici. In realtà rischi tutto facendo di tutto per il calcio e partendo per un altro paese. Ecco perché ci ho pensato a lungo. All'inizio ci è voluto un po' per abituarmi, ma devo dire che mi sono ambientato abbastanza velocemente in Italia".

"Nella seconda stagione mi è stato anche permesso di allenarmi di tanto in tanto con la Prima Squadra. Ragazzi come Romelu Lukaku mi hanno aiutato molto. Durante la terza stagione mi stavo allenando con la selezione A, ma poi ho avuto il Covid, che mi ha bloccato per circa 35-40 giorni. In Italia era obbligatorio stare in camera e non si poteva uscire. Poi mi sono subito strappato il tendine del ginocchio, quindi sono stato di nuovo fuori per due o tre mesi. La stagione era ormai quasi finita. Se questo è il tuo ultimo anno per dimostrare a te stesso di fare il passo in Prima Squadra, allora qualcosa del genere è terribile".

"La scelta di partire per l'FC Eindhoven è stata fatta in uno o due giorni. Penso che sia stata davvero una buona decisione. A volte bisogna fare un passo indietro per farne due avanti. La squadra e le persone all'interno del club sono tutte di prim'ordine, questo rende tutto molto più facile. All'inizio ho avuto dei piccoli dolori, inoltre era passato più di un anno dall'ultima volta che ho giocato una partita completa, quindi mi mancava il ritmo della partita. Adesso va tutto bene e posso fare tutto. È bello giocare di nuovo partite complete. L'ultimo anno all'Inter è stato molto duro. Tutto è andato un po' storto a causa di quelle battute d'arresto. Il divertimento non c'era più rispetto agli anni precedenti. Sapevo che dovevo iniziare a giocare, altrimenti mi sarei spento, avrei potuto smettere di giocare a calcio. Ero completamente da solo in Italia, il che ha solo reso le cose più difficili".