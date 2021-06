Pessina: “Il gol di oggi sarà sempre uno dei momenti più belli. Mancini mi ha detto…”

Le considerazioni del calciatore autore di uno dei due gol azzurri contro l'Austria

Matteo Pessina, autore del gol del momentaneo 2-0 in Italia-Austria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: "Il gol di stasera è stata un'emozione grande per me e per tutta Italia. Questo gol, così come quello col Galles, resterà sempre uno dei momenti più belli della mia carriera e me lo porterò dietro per tutta la vita. Cosa mi ha detto Mancini durante il cambio? Mi ha detto di muovermi tra le linee e fare quello che stava facendo Barella, di cercare gli spazi giusti e di tirare in porta".