Pessina: “Inter e Juve non sono più deboli, CR7 non aiutava in fase difensiva”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Atalanta alla Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto in Serie A

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Matteo Pessina ha parlato così della corsa scudetto: “Sarà un campionato molto più difficile, con molto più equilibrio tra le prime sette. Per arrivare tra le prime quattro bisognerà non avere momenti di cedimento importanti, mai! Juve e Inter meno forti? L’Inter no, e forse neanche la Juve: senza Ronaldo perde dei gol, ma anche un giocatore a volte portava squilibri e non aiutava la fase difensiva: la Juve segnerà con molti più uomini”, le sue parole.