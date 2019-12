Petagna: “Felice di lottare per la Spal. Ma se arrivasse l’offerta di un club importante…”

Uno dei nomi che nei scorsi mesi è stato fatto anche quando si parlava del mercato dell’Inter (oltre che di quello della Roma) è quello di Andrea Petagna. Il giocatore ha parlato anche del suo futuro: «Il presidente è quello che comanda e decide lui. In un anno e mezzo ho fatto 22 gol alla Spal e sono cresciuto tanto. Devo tanto a questa società e a Semplici che mi ha sempre dato fiducia. Anche quando non ero al meglio mi ha mandato in campo dal primo minuto. Quindi sono contento di essere qui e di lottare per la salvezza della Spal. Poi è chiaro, se un domani arrivasse un’offerta che cambierebbe le sorti della mia carriera o comunque la possibilità di arrivare in una squadra importante, quello è il mio sogno e ne parleremo. Per ora non so niente, sono con la testa sulla Spal e sono concentrato sulla sfida di Torino. Quello che accadrà poi dipenderà da tante cose».

(Fonte: SS24)