Petrachi: “Con Conte amicizia profonda. Sarebbbe bello lavorare con lui”

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di RadioSportiva e ha parlato anche del suo rapporto con Conte

Su suo possibile ritorno: “Io devo ripartire, è l'aspetto più importante. Devo rimettermi in gioco e rimettermi a lavorare. Adrenalina e passione per questo lavoro sono tornate. Adesso è il momento di ripartire, anche se non so ancora dove”.