Petralito: “Inter, Conte dove mette Cunha? Per Alaba i club italiani…”

Intervistato da Calciomercato.it, l’agente FIFA e intermediario Giacomo Petralito ha parlato di Alaba e del possibile arrivo in Italia: “Le intenzioni del calciatore sono due: o prolunga col Bayern Monaco a condizioni che i club italiani non si possono permettere o va via a parametro zero. In questo caso, ha due richieste: Real Madrid o Barcellona. Ad oggi le squadre italiane perdono tempo. Ma siccome il calcio è imprevedibile, magari un altro giorno cambia idea“.

Petralito ha parlato anche di Cunha: “L’Inter adesso con Conte gioca col 3-5-2: dove lo metti Cunha? Se tu porti un giocatore all’Inter deve essere quello che le fa fare il salto di qualità“.