Petruzzi: “Mourinho ct del Portogallo? Josè potrebbe pensarci, è il sogno di tutti”

"Credo sia normale, da quando sei bambino il sogno è arrivare a indossare la maglia della Nazionale. E l'ambizione di un tecnico è quella. Mourinho ha allenato i più grandi club ed è arrivato in questo momento della sua carriera e potrebbe pensare a questa proposta. Allenerebbe la sua Nazionale. Se è presto o tardi non lo so, ma è chiaro che ci può stare e credo che gli faccia piacere. Per me allenare club e Nazionale si può fare".

Mourinho forse richiamerebbe subito Ronaldo:

"E' uno degli allenatori più esperti al mondo. La Roma non credo possa dirgli di fare o un ruolo o l'altro. Questa ipotesi, al di là di scegliere un allenatore vincente, credo sia una mossa per far ripensare a Ronaldo di tornare in Nazionale. Magari con un altro non so se farebbe questa scelta. Mou da persona intelligente e seria non accetterebbe però questa doppia situazione".