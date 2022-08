Petruzzi: “Roma, strada giusta. Dybala è il calcio, fa la differenza”

Fabio Petruzzi, ex calciatore, ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche di Roma, protagonista del mercato

Fabio Petruzzi, ex calciatore, ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche di Roma, protagonista del mercato:

"E' stata presa la strada giusta. Dybala è il calcio, è uno che ti fa innamorare quando tocca il pallone. Fa la differenza e speriamo la faccia a Roma, può dare tanto. La Roma aveva bisogno di un calciatore che gli desse dei gol in più. Io non toglierei Belotti, che potrebbe arrivare. Può essere un giocatore importante lì davanti. La Roma ha fatto davvero un mercato straordinario. E' cresciuta in convinzione, è una squadra vera. Servirebbe un difensore, sarebbe la ciliegina sulla torta".