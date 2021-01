Intervista da Tuttosport, German Pezzella ha parlato anche della lotta scudetto. Il difensore della Fiorentina commenta così una lotta al titolo apertissima: “Mai come stavolta resterà aperto fino all’ultimo, il Milan è lassù, l’Inter è in crescita, la Juve è sempre la Juve. A me però preme solo la Fiorentina“.

(Tuttosport)