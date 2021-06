Pfaff: “Lukaku mai così forte, è il migliore del mondo. Spero resti all’Inter tanti anni”

L'ex portiere ha parlato del Belgio e dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku a poche ore dal debutto dei 'Diavoli Rossi' a Euro 2020

"Questa squadra è molto giovane, ma ci sono alcuni che giocano insieme da sei anni. Lukaku è il leader della squadra ora, non è mai stato così forte come lo è adesso. Prima era Hazard a guidare la squadra, ora è tutto nelle mani di Romelu e De Bruyne. Quasi tutti i giocatori giocano in squadre molto importanti, sparsi tra Italia, Spagna, Inghilterra, Germania. [...]

Questa squadra ha caratteristiche internazionali, ed è una cosa importante per noi. De Bruyne però non sta bene, lo stesso Mertens non ha fatto una buona stagione e speriamo sia in forma. Abbiamo una buona difesa, però al momento Hazard e De Bruyne non sono disponibili: ci sono Tielemans e Dendoncker, ma chiaramente non è la stessa cosa. Lukaku e De Bruyne sono il cuore di tutto il Belgio".