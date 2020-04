Rinnovo e prestito per fare esperienza: Inter, definito il piano di crescita di Esposito

Le qualità di Sebastiano Esposito, dopo le meraviglie realizzate nel settore giovanile, sono emerse in maniera vigorosa in questa stagione, la sua prima vissuta in pianta stabile in Prima Squadra: l’Inter crede ciecamente nel talento del suo gioiellino, ed è pronta a blindarlo quanto prima. L’attaccante classe 2002 firmerà a luglio, non appena diventerà maggiorenne, il rinnovo di contratto fino al 2025, prima di pensare al suo percorso di crescita: secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter lo cederà in prestito in qualche club di Serie A per fargli accumulare esperienza, per poi tornare alla base.