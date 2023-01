TS – Inter, il piano di recupero per Brozovic. Scelto il centrocampo anti Napoli

Nell'Inter che mercoledì sera affronterà il Napoli a San Siro non ci sarà Marcelo Brozovic: il centrocampista croato non ha ancora recuperato dai fastidi muscolari e salterà i prossimi impegni dei nerazzurri. Tuttosport illustra quello che potrebbe essere il suo programma di recupero: "Marcelo Brozovic deve fermarsi ma proverà a recuperare per la Supercoppa col Milan in Arabia Saudita il 18 gennaio. Il centrocampista croato ha rimediato un indolenzimento muscolare al polpaccio sinistro. È questo il responso degli esami effettuati ieri mattina presso la clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Brozovic salterà le prime due partite della ripresa del campionato con Napoli e Monza, in programma tra domani e sabato. Il numero 77 non sarà disponibile nemmeno martedì prossimo per gli ottavi di Coppa Italia con il Parma. Un impegno al quale il giocatore avrebbe comunque dovuto rinunciare a causa della squalifica scattata in seguito all'ammonizione da diffidato nella finale vinta lo scorso maggio contro la Juventus all'Olimpico di Roma.