Piatek non ha dubbi: “Scudetto? Corsa a quattro: oltre all’Inter c’è anche la Juve”

Le dichiarazioni dell'attaccante della Fiorentina, che esprime il suo pensiero sulla volata per la vittoria dello Scudetto

Le ultime giornate hanno rimescolato le carte in chiave scudetto. I passi falsi di Inter e Milan hanno spianato la strada al Napoli e alla Juventus, che è tornata in corsa per la vittoria finale. Anche l'attaccante della Fiorentina Krzysztof Piatek ne è convinto.