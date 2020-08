Calci piazzati, arma in più per l’Inter: con Kolarov un altro specialista. E ora Eriksen…

I calci piazzati sono stati una delle armi più efficaci dell’Inter nell’ultima stagione. Un fondamentale che, con l’arrivo imminente di Kolarov, potrà garantire nuove gioie ai nerazzurri. Tuttosport ricorda alcuni numeri:

“Nella stagione conclusa dieci giorni fa con la finale di Europa League, l’Inter di Antonio Conte è stata la squadra che ha segnato più gol di testa in Serie A, ben 20. Nessuna ha fatto meglio visto che nella speciale graduatoria, alle spalle dei nerazzurri, si trova l’Atalanta con 14 e la Roma con 13 (indietro le altre big con la Juventus a 7, Milan a 6 e Lazio a 3). Prima nei gol di testa, seconda nei gol da calcio da fermo, rigori esclusi: 16 le reti realizzate dall’Inter, così come la Juventus, mentre l’Atalanta ne ha messe a segno 20“.

NUOVO SPECIALISTA – “La società […] ha in programma, a breve, di inserire nella rosa uno specialista nel battere i calci piazzati come Aleksandar Kolarov. Il serbo è un giocatore di grande talento “da fermo”, una qualità che tornerà assai comoda a una squadra che del gioco aereo ha fatto un suo punto di forza nell’ultima annata. Kolarov nel ’19-20 con la Roma ha servito 5 assist fra campionato e coppe (2 nel ’18-19, ma ben 13 nel ’17-18) e c’è da credere che diventerà un habitué dei futuri calci piazzati dell’Inter. Il tutto senza dimenticare la sua abilità nei calci di punizione diretta: 5 i gol dal 2017, in Europa solo Messi con 17 ha fatto meglio di lui“.

ERIKSEN E NON SOLO – “A meno di clamorosi risvolti di mercato, l’Inter potrà contare fin dall’inizio del campionato anche su Christian Eriksen, altro specialista di questo gesto tecnico, già importante da febbraio in poi con le sue traiettorie. […] Ma oltre a Eriksen, l’Inter avrà pure a pieno regime Alexis Sanchez, altro giocatore mancato molto nella prima metà della scorsa stagione e determinante con i suoi assist – anche da fermo – nei due mesi post sosta Covid-19. Kolarov, Eriksen e Sanchez: saranno principalmente loro a spartirsi i calci piazzati della prossima stagione e c’è da credere che la pericolosità dell’Inter sottoporta aumenterà“.