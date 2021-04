Inter, Piccinini: “Contento che Conte abbia reso Eriksen utile. Anche se a gennaio…”

Le parole del giornalista su Eriksen: "Conte ha fatto bene a recuperarlo: io non credo che abbia fatto partite pazzesche, è stato sempre sul 6-6.5, ma si è reso utile"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini , giornalista, ha commentato così la prestazione di Christian Eriksen nella gara contro il Napoli: "Ho sempre pensato che Eriksen potesse essere utile, sono contento che Conte abbia trovato il modo: preso atto che a gennaio l'Inter provò a liberarsene, anche per venire incontro alle sue richieste perché si sentiva incompreso. Una volta preso atto che sarebbe rimasto, Conte ha fatto bene a recuperarlo.

Io non credo che abbia fatto partite pazzesche, è stato sempre sul 6-6.5, ma si è reso utile. Ha dato quella qualità in più che serviva ed è diventato titolare a tutti gli effetti: se Conte ha capito che in qualche modo sarebbe potuto tornare utile, è stata una prova di intelligenza da parte sua e di disponibilità del giocatore che è sempre stato al suo posto. Anche Perisic è stato utile, è stato un'alternativa importante e ha dimostrato sensibilità: è stato bravo Conte ad usarlo".