Piccinini: “Negato all’Inter rigore evidente, si riveda protocollo Var. Oppure Rizzoli…”

Per fortuna dei nerazzurri, non ha inciso sul risultato. Il rigore non assegnato da Massa in Genoa-Inter per fallo di Bani su Lukaku è però episodio sul quale è giusto riflettere. Lo ha fatto anche Sandro Piccinini, attraverso il suo profilo Twitter: “Il Var è nato per sanare le ingiustizie, ma se il protocollo attuale impedisce la correzione di errori evidenti come i rigori negati ad Inter e Napoli allora si riveda il protocollo. Oppure Rizzoli convinca gli arbitri a sfruttare di più e meglio l’On Field Review”.