Piccinini: “Per l’Italia una partita giocabile, Lukaku avrà pane per i suoi denti”

L'Italia a Monaco di Baviera si gioca l'accesso alle semifinali di Euro 2020 con il Belgio. Ecco come ha presentato il match Sandro Piccinini

"Le due squadre a confronto? In difesa sceglierei gli italiani, a centrocampo ho dei dubbi. De Bruyne non sta bene, Lukaku stasera avrà pane per i suoi denti. Sono calciatori molto fisici, ma per me è una partita giocabile. Finalmente l'Italia non parte favorita a tutti i costi. Qualora dovessimo uscire, il bilancio resterebbe positivo. Ci siamo tolti un grande peso dal punto di vista psicologico. Ci sono le premesse per giocare con la testa più libera".