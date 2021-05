Piccinini: “Juve-Inter, su Cuadrado errore molto pesante. Bisogna interrogarsi…”

Nel corso di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini ha commentato la disastrosa direzione arbitrale di Calvarese

Nel corso di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini ha commentato la disastrosa direzione arbitrale di Calvarese in Juve-Inter. L'arbitro ha sbagliato molte scelte, decisivo il rigore assegnato ai bianconeri nei minuti finali del match. "Forse il peggiore arbitraggio della stagione o tra i peggiori in assoluto. Con l'episodio del rigore finale, sarebbe comico se non fosse grave perché siamo nell'era grave, quindi c'è anche questa aggravante. Gli errori ci possono stare, io non credo ai complotti e sarebbe un complottista sofisticato Calvarese avendo espulso Bentancur".