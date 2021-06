Piccinini: “Italia, Barella giocatore positivo. Locatelli? Non dimentichiamo che il Milan…”

Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Italia-Svizzera, Sandro Piccinini ha commentato così la partita dell'Italia di Mancini

"Locatelli? Si è visto subito che aveva qualità tecniche. Non dimentichiamo che il Milan lo ha lasciato andare al Sassuolo per 13-14 milioni. Ora potrebbe anche scalare delle gerarchie, dato che sta per tornare Verratti, ma lui è intoccabile. Barella? E' un incursore, ha il cambio di passo e in questa stagione l'abbiamo visto tante volte. Stasera (ieri, ndr) ha fatto il suo. Lui è il giocatore che può garantire continuità e la grande giocata. E' sempre positivo".