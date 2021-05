Piccinini: “Conte ha tutto l’interesse a rimanere. Situazione Inter troppo drammatizzata”

Il giornalista ha parlato a Sky Calcio Club del futuro del tecnico dell'Inter e della situazione del club nerazzurro

"All'inizio della stagione scorsa la situazione era più delicata. C'erano molte incertezze, ora uno scudetto vinto bene, ora c'è un gruppo cresciuto. Servono giusto dei ritocchi, non una rivoluzione e Conte vuole andare avanti. Ha tutto l'interesse a rimanere, ha un dirigente amico come Marotta. La società con questo prestito riuscirà anche a muoversi in campagna acquisti. Si è drammatizzato troppo sull'Inter, situazione comune ad altri club. Conte ha mille motivi per rimanere".