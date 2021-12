Pieri: “Giroud-Juan Jesus? Episodio semplice per chi sa le regole. Da annullare”

Le parole dell'ex arbitro: "Francamente non è un episodio difficile, basterebbe studiare il regolamento: chi lo ha fatto, per professione, per diletto, lo sa"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Tiziano Pieri, ex arbitro, ha analizzato così il gol annullato al Milan durante la gara contro il Napoli: «Per chi ha studiato il regolamento, per chi lo ha applicato in campo come è capitato a me, per chi continua a studiarlo come gli addetti ai lavori, quello di Milano - sia pure sui generis - è un caso abbastanza semplice da leggere».

La domanda delle domande: come fa ad essere punibile un giocatore (Giroud) che è a terra e si trova sopra un avversario?

«Semplice, limita la capacità di giocare il pallone del difendente, anche solo per la presenza».

Ma il fuorigioco “psicologico” non esiste, e allora come la mettiamo?

«Non c’entra la psicologia, ma la pratica. Juan Jesus è costretto a giocarla in un solo modo, avendo l’uomo addosso. Avversario che si chiama Giroud fra l’altro, ma comunque la sua capacità, la sua libertà di gioco è limitata. Fosse stato da solo avrebbe potuto toccarla e mandarla in angolo, provare a calciarla lontano, magari rialzarsi e giocarla. Con un avversario attaccato, come si fa? Ecco l’interferenza».

Possibile fosse così difficile da leggere?

«Francamente non è un episodio difficile, basterebbe studiare il regolamento: chi lo ha fatto, per professione, per diletto, lo sa».

Dunque, giusto annullare.

«E c’era anche fallo prima, forse Massa poteva fischiare quel braccio attorno al corpo di Juan Jesus. Si sarebbe risparmiato le polemiche».