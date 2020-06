Intervenuto negli studi di Rai Sport, Tiziano Pieri, ex arbitro, ha analizzato l’episodio Young-Politano nel quale i giocatori del Napoli chiedevano la seconda ammonizione per il calciatore dell’Inter: “La situazione è diversa rispetto al primo intervento, i due entrano contemporaneamente: questo è più plateale, Ashley Young alza la gamba ma sta cercando il pallone. E’ un episodio limite, anche io non avrei ammonito: ma siamo al limite”.