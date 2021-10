Pif-Newcastle, ecco il vero motivo del veto temporaneo della Premier League

Nella giornata di giovedì è arrivata l'ufficialità dell'acquisto, di un consorzio formato anche dal fondo PIF, del Newcastle

L'edizione odierna di Repubblica conferma come il fondo di investimenti si sia interessato anche di club italiani. "L'irruzione dei sauditi nella Premier è stata complicata. Non a caso, negli ultimi mesi, hanno avuto la tentazione di ripiegare su Inter e Roma, prima che Pallotta chiudesse con Friedkin. C'era l'opposizione della Premier alla cessione del club, un veto caduto «perché l'Arabia Saudita si è impegnata in maniera vincolante a non interferire nel Newcastle». In realtà, la lega temeva pure la causa giudiziaria intentata dall'ex vituperato proprietario del Newcastle Mike Ashley, danneggiato dai tentennamenti. Meglio turarsi il naso, e chiuderla così", rimarca il quotidiano.