Pimenta: “Haaland e Mbappé come Ronaldo e Messi. Scommetto su Wesley”

Andrea Della Sala

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, l'agente Rafaea Pimenta ha fatto il punto sui suoi assistiti e suoi giovani emergenti. L’erede di Mino Raiola sfugge alle etichette e sceglie il sorriso per guardare al futuro. A Dubai ha ricevuto ieri il premio per il miglior trasferimento dell’anno (Haaland al City) ai Globe Soccer Awards.

Vogliamo parlare di mercato? — «Volentieri. Sono curiosa di scoprire cosa accadrà a gennaio con il Mondiale a metà stagione. Di sicuro ci saranno degli innamoramenti per i giocatori che si metteranno in mostra. Ma potranno cambiare subito maglia? Magari ci sarà la corsa a prenotarli per l’estate».

Come va la ripresa di Pogba? — «Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze. Dopo l’amarezza per questo Mondiale mancato e per l’apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in fretta possibile a disposizione di Allegri».

Finalmente Donnarumma ha ritrovato il sorriso in Francia. — «Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici».

A proposito, com’è andata con Haaland? Con Guardiola i centravanti soffrono: vedi Ibra al Barcellona. — «La scelta di Erling è stata innanzitutto tecnica. Quando Guardiola e il City hanno dato garanzie sul suo utilizzo in campo la trattativa è andata in discesa. Non ha pesato il precedente di Zlatan, perché l’agente deve fare un passo indietro rispetto all’interesse del calciatore».

Qualcuno da consigliare? — «Scommetto su Wesley, il terzino arrivato troppo giovane alla Juve. Col Cruzeiro di Ronaldo è stato promosso, può tornare in Europa da protagonista».