Cds – Pinamonti, Inter chiara: 20 mln non trattabili. Il punto sul futuro

Il futuro di Andrea Pinamonti è ancora in via di definizione, ma non sembra che possa risolversi a brevissimo. La volontà del ragazzo infatti pesa molto, ma le richieste nerazzurre ad oggi non sono state soddisfatte. Spiega il Corriere dello Sport: "L'Atalanta continua a essere la destinazione preferita dal calciatore, ma senza la cessione di Muriel, la Dea non ha la forza per accontentare la richiesta dell'Inter che valuta 20 milioni il suo centravanti. Cifra raggiungibile anche con i bonus, ma al momento non trattabile.