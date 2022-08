Pinamonti, nessun accordo Inter-Atalanta. “Sassuolo? I bergamaschi si sentono favoriti”

Sono giorni decisivi per definire il futuro di Andrea Pinamonti, in uscita dall'Inter ma conteso da diversi club italiani

Sono giorni decisivi per definire il futuro di Andrea Pinamonti , in uscita dall'Inter ma conteso da diversi club italiani durante questa finestra di mercato. Al momento, però, le opzioni più calde si sono ridotte a due: Atalanta o Sassuolo.

"L'interessamento degli emiliani potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più se dopo la partenza di Scamacca, anche Giacomo Raspadori lasciasse Sassuolo", spiega calciomercato.com che rimarca come, in quel caso, Carnevali avrebbe spazio in rosa e risorse per presentare un'offerta da 20 mln di euro all'Inter. L'Atalanta, al momento, è ferma a 15 mln, forte del fatto che Pinamonti metta la Dea al primo posto. Gli orobici, tra l'altro, non sono propensi a concedere all'Inter il diritto di recompra.