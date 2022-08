CdS – Pinamonti si è promesso all’Atalanta, il Sassuolo manda un messaggio all’Inter

Andrea Pinamonti attende ancora di conoscere la sua prossima destinazione: l'attaccante classe '99, dopo la positiva esperienza in prestito all'Empoli, lascerà nuovamente l'Inter, questa volta a titolo definitivo. Il Corriere dello Sport fa il punto sul suo futuro: "In attesa di sviluppi pure la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori: in caso di fumata bianca, Carnevali ha già fatto sapere che si "butterà" su Pinamonti, con il cui entourage ha allacciato frequenti i contatti. L'attaccante di Cles si era promesso all'Atalanta, ma non dirà di no al club neroverde che segue pure Casadei, sempre nel mirino del Chelsea. L'Inter spera di monetizzare la partenza di Pina e Casadei, ma vorrebbe tenersi la recompra. La sensazione è che ci riuscirà solo con l'attaccante perché i Blues sono parecchio determinati a comprare il romagnolo".