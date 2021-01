TMW – Pinamonti priorità Benevento: “Attesa per scelta Inter. Dalla Campania disposti a…

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Andrea Pinamonti. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, il Benevento, club da giorni ormai sulle tracce del giovane attaccante dell’Inter, sarebbe in attesa della scelta definitiva del club nerazzurro sul conto dell’ex Genoa, ai margini del progetto di Antonio Conte, che non lo ritiene ancora pronto ad altissimi livelli.

Nello specifico, la società campana sarebbe disposta ad acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Pinamonti è una priorità del Benevento, che investirebbe su altri attaccanti solo in caso di no dell’Inter. La risposta da Viale della Liberazione potrebbe arrivare a breve.

(Fonte: TMW)