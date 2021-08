Pinamonti, cessione in prestito a fine mercato: tre club alla porta dell’Inter

L'attaccante classe '99 lascerà i nerazzurri solamente dopo la pima giornata di campionato contro il Genoa

Andrea Pinamonti lascerà l'Inter in prestito, ma solamente negli ultimi giorni di mercato: è quanto scrive il Corriere dello Sport. Sull'attaccante classe '99 ci sono tre club di Serie A: "In panchina, peraltro, ci sarà anche Pinamonti, ma è difficile immaginare che possa giocare al fianco di Dzeko dall'inizio. Anche lui sarà un'eventuale opzione da sfruttare in corsa. Peraltro, il suo destino è già deciso: entro fine mercato verrà girato in prestito, tra Empoli, Verona e Sampdoria".