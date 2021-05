Pinamonti: “Scudetto del gruppo. Skriniar? Gli avevo detto che se fossi entrato…”

“Tante emozioni messe insieme, rendono tutto fantastico. Come abbiamo sempre detto, questo scudetto nasce dall’unione di questo gruppo. Si vedono i risultati in campo e la libertà di testa data dallo scudetto. Siamo tutti uniti per...

Sabine Bertagna

"Tante emozioni messe insieme, rendono tutto fantastico. Come abbiamo sempre detto, questo scudetto nasce dall'unione di questo gruppo. Si vedono i risultati in campo e la libertà di testa data dallo scudetto. Siamo tutti uniti per fare bene e per goderci poi le vacanze. Skriniar? Gli avevo detto che se fossi entrato mi sentivo che avrei fatto gol. Lui mi ha detto: "Se lo fai vieni ad abbracciarmi". Così ho fatto. Mi sento di essere cresciuto tantissimo, è stato un anno importante sotto tanti punti di vista. Per migliorare i punti deboli. Quest'anno mi è servito tantissimo anche se non ho giocato tantissimo", ha dichiarato Andrea Pinamonti ai microfoni di Inter TV.