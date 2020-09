Pinamonti, non proprio mancato riscatto: ecco la posizione dell’Inter. E il Genoa potrà…

Andrea Pinamonti non tornerà all’Inter. O almeno, non in questa sessione di mercato. L‘attaccante classe ’99, ceduto la scorsa estate al Genoa, avrebbe dovuto tornare alla base quest’anno, ma le ristrettezze economiche in cui si sta trovando il club di viale della Liberazione hanno convinto la dirigenza nerazzurra a rinviare i discorsi con il Grifone al prossimo anno. Ne scrive Tuttosport.

“In virtù delle difficoltà economiche che raccontiamo da giorni in cui si trova l’Inter (così come tutti i club d’Europa), il club avrebbe comunicato al Genoa che non potrà acquistare Pinamonti. Nell’estate 2019 Preziosi prese l’attaccante per 18 milioni per permettere ai nerazzurri di fare una corposa plusvalenza, ma l’Inter strinse un gentleman agreement nel quale si impegnava a ricomprare Pinamonti entro l’estate 2021 per 20-21 milioni. Quest’anno non potrà, ma l’Inter ha dato il via libera al Genoa di vendere Pinamonti se troverà un club che accontenterà le richieste economiche dei rossoblù. Altrimenti, discorso rinviato all’estate 2021“.