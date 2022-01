Inter, da Pinamonti due conferme. E domani torna a San Siro con l’Empoli

L'attaccante classe '99 sta vivendo una stagione da protagonista in Toscana: già 7 le reti messe a segno fin qui

Sono già 7 i gol segnati fin qui da Andrea Pinamonti: numeri che confermano la bontà della decisione presa insieme all'Inter di andare a giocare in prestito a Empoli. L'attaccante classe '99 domani tornerà a San Siro, in occasione della gara di Coppa Italia tra nerazzurri e toscani, e potrebbe anche scendere in campo. Così scrive Tuttosport: "Potrebbe toccare a Pinamonti, prima volta da avversario contro l'Inter a San Siro. L'attaccante sta trascinando l'Empoli a suon di gol e buone prestazioni, confermando almeno due cose. La prima è che i 21,3 milioni spesi dall'Inter per riscattarlo sono stati un ottimo investimento, la seconda che mandarlo in prestito è stata una buona idea. Perché all'Empoli sta facendo bene e quella della Coppa Italia potrebbe essere un'occasione".