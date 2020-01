La Stampa – Inter e Genoa a lavoro per Pinamonti: restano in piedi due piste

Mercato in fermento in casa Inter. Se in entrata sono ore caldissime per l’arrivo di Christian Eriksen, in uscita il club nerazzurro continua a lavorare per piazzare alcuni calciatori in esubero.

Sistemati Politano al Napoli e Lazaro al Newcastle, Beppe Marotta e Piero Ausilio devono sistemare la questione legata ad Andrea Pinamonti. Come riferisce La Stampa, Inter e Genoa stanno provando a trovare la soluzione giusta per permettere all’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro di giocare con maggiore continuità.

Pinamonti, che non ha convinto nella sua prima parte di stagione nelle fila del ‘Grifone‘ e dovrà essere riscattato il primo febbraio proprio dal Genoa per 18 milioni di euro, piace a Spal e Cagliari, squadre che continuano a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante.