Social / Pinamonti, esordio da titolare con l’Empoli: “Lavoriamo duro, 3 punti!”

L'attaccante classe '99 di proprietà dell'Inter ha giocato dal primo minuto la sfida di ieri contro il Cagliari

Esordio da titolare vincente per Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99, arrivato a Empoli in prestito dall'Inter, ha giocato dal primo minuto la sfida di ieri contro il Cagliari, vinta per 0-2 dalla formazione toscana. Il bomber di Cles ha festeggiato con un post su Instagram: "Continuiamo a lavorare duro, 3 punti!".