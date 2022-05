Repubblica – Inter, coperta corta: Pinamonti, Esposito e Satriano destinati a…

Rientro alla base, nuovo prestito o cessione definitiva? Il punto sui tre attaccanti di proprietà nerazzurra

Al termine della stagione in casa Inter si farà un bilancio su Andrea Pinamonti, Sebastiano Esposito e Martin Satriano, ceduti in prestito rispettivamente ad Empoli, Basilea e Brest. Il loro futuro è ancora tutto da scrivere: rientro alla base, nuovo prestito o cessione definitiva? Repubblica fa il punto sui tre giovani attaccanti: "Pinamonti, insieme agli ancor più giovani Satriano ed Esposito, fa parte di una leva di giovani punte interiste probabilmente destinate a essere sacrificate a logiche di mercato, prima o dopo. Difficile dire chi quest'estate saluterà definitivamente, chi sarà invece destinato a partire per un nuovo prestito e chi invece farà ritorno alla Pinetina. Molto dipenderà dalle offerte che il club nerazzurro riceverà per i propri baby talenti. D'altra parte, si sa, la coperta è corta e tenere tutti in rosa non si può. Se l'Inter non vuole perdere i big - Lautaro, Skriniar, Brozovic, Barella e Bastoni su tutti - fatalmente dovrà sacrificare qualche giovane. Già ma quali? E a che prezzo? Il cartellino di Pinamonti è quotato all'Inter almeno 20 milioni più bonus. Il giocatore piace senz'altro al Torino, forse al Sassuolo e sembra abbia estimatori anche in Francia e Germania. Quanto a Esposito, oggi al Basilea, potrebbe andare in prestito proprio all'Empoli oppure essere riscattato dagli svizzeri. Satriano, infine: in tredici partite nel Brest ha segnato 4 reti".