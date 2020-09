Repubblica – Pinamonti, l’Inter farà valere il gentleman agreement. Al Genoa 20 milioni

Tra le situazioni da delineare in casa Inter c’è anche quella relativa ad Andrea Pinamonti. Il club nerazzurro lo ha ceduto al Genoa lo scorso anno e aveva un gentleman agreement per riacquistarlo.

Secondo quanto si legge su Repubblica, edizione di Genova “Le indiscrezioni da Milano raccontano di una società nerazzurra che farà valere il gentleman agreement, l’opzione per riprendersi il giocatore a 20 milioni, dopo che era stato pagato dal Genoa 18 milioni a giugno del 2019. D’altra parte difficilmente Pinamonti, che ha uno stipendio netto di circa un milione e ottocentomila euro, insostenibile nel lungo periodo dalle casse rossoblù, sarebbe rimasto agli ordini di Maran, anche in caso di mancato riscatto da parte dell’Inter. Su di lui nelle scorse settimane si era mossa la Juve e la stessa Inter aveva provato a ridiscutere l’accordo, facendo leva su giocatori appetibili per il Genoa”.