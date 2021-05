Pinamonti carta vincente dalla panchina: 6 gol su 11 in Serie A da subentrato

L'attaccante classe '99 ha trovato contro la Sampdoria la sua prima rete con la maglia della Prima Squadra nerazzurra

Gioia enorme per Andrea Pinamonti, che contro la Sampdoria ha trovato la sua prima rete in carriera con la maglia della Prima Squadra dell'Inter. Undicesimo centro in Serie A per l'attaccante classe '99, che ha aggiornato una particolare statistica: più della metà dei suoi gol sono arrivati entrando dalla panchina.