Pinamonti: “Idolo Ibra, ho imparato tanto da Icardi. Inter, ringrazio Samaden e ora sogno…”

L’attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti ha parlato della sua esperienza all’Inter e del suo futuro in un’intervista concessa al quotidiano L’Adige. Ha raccontato dei suoi idoli, del suo esordio e dei suoi sogni. «Il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic, sono cresciuto guardando i suoi video. Poi dopo il mio approdo all’Inter, allenandomi con Icardi, ho imparato tanto da lui», ha detto.

E ha aggiunto: «Per il mio percorso nerazzurro devo ringraziare Samaden, responsabile del settore giovanile, in Primavera ho vinto tanti trofei e segnato tanto. Il primo gol in Serie A contro la Spal il 28-10-2018 per me è una data indimenticabile. Poi l’esordio a San Siro in Coppa, qualcosa di davvero emozionante, non lo dimenticherò mai».

Conclude parlando del suo futuro, dei progetti e delle sue speranze: «Sogni? Ne ho tanti. Il primo è affermarmi in un grande club, il secondo vincere trofei importanti e infine, ma importante altrettanto, arrivare in Nazionale».

(fonte: L’Adige)