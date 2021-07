Inter, c’è la fila per Pinamonti. Ma l’ingaggio spaventa tutte le pretendenti

L'attaccante nerazzurro è considerato un elemento sacrificabile, ma per il momento non sono arrivate offerte concrete

Il nome di Andrea Pinamonti è da tempo sulla lista dei cedibili dell'Inter: l'attaccante classe '99 ha avuto pochissimo spazio la scorsa stagione sotto la gestione Conte e, in caso di offerte interessanti, potrebbe lasciare Milano. Numerose squadre di Serie A sarebbero interessate a lui ma, come scrive Tuttosport, c'è un ostacolo non indifferente: