Condò: “Pinamonti, forse non è stata una grande idea tornare all’Inter. Serviva…”

Paolo Condò, a Skysport, ha parlato di Pinamonti e dell’interesse del Benevento. «Se è davanti a Lapadula come potenziale? Andrea non gioca, da parecchio tempo. In linea di massima, come valore assoluto sì. Laupadula gioca tutte le domeniche, ha segnato dei gol e ho sempre rispetto dei giocatori che gli allenatori fanno giocare. Probabilmente il ritorno all’Inter non è stata una grandissima idea. Avrebbe avuto bisogno di continuare in una squadra dove potrebbe trovare più spazio, poi certo il posto non è garantito a nessuno».

(Fonte: SS24)