Pinamonti, l’Inter ora mostra i muscoli: la base è l’offerta della Salernitana

Ancora da definire il futuro di Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99, dopo la positiva stagione conl'Empoli, lascerà nuovamente l'Inter, ma al momento non è ancora arrivata una proposta che soddisfi entrambe le parti. La Gazzetta dello Sport spiega: "Non c'è dubbio che trovi squadra, l'attaccante ha molto mercato. Ma ora l'Inter mostra i muscoli con chi si avvicina, perché vorrebbe concludere un trasferimento a titolo definitivo come quello con la Salernitana, che avrebbe fruttato 20 milioni di euro. L'Atalanta, che resta la soluzione più gradita a Pinamonti, non è andata fin qui oltre un prestito con riscatto dopo 12 mesi. Ecco perché qui Marotta e Ausilio tengono il punto. Magari mantenendo il controllo sul giocatore attraverso una recompra: questo, almeno, è il piano".