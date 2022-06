TS su Pinamonti: “Lui prende tempo ma l’Inter vacilla davanti alla proposta del Monza”

Il Monza non molla la presa per Andrea Pinamonti. I brianzoli vogliono un colpo top in attacco: l'ex Empoli ci pensa

Il Monza non molla la presa per Andrea Pinamonti. "Con l’Inter, ci sono segnali d’apertura sul centravanti Andrea Pinamonti: il club nerazzurro fino all’altro ieri non si schiodava dal chiedere 20 milioni per l’attaccante diventato bomber all’Empoli (13 gol e 2 assist in 37 uscite). Ma ora vacilla, tratta, è pronta a scendere di qualche milione perché l’Inter ha un maledetto bisogno del cash di Berlusconi, la scadenza del 30 giugno incombe e il bilancio va presentato con cifre il più possibilmente rassicuranti", commenta infatti Tuttosport. Il classe '99, però, dal canto suo non ha fretta e spera in squadre di maggiore livello come la Fiorentina.