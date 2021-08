Pinamonti: “Dopo lo scudetto con l’Inter, inizio una nuova avventura con grande entusiasmo”

Andrea Pinamonti ha espresso le sue sensazioni per l'inizio dell'avventura all'Empoli, che lo ha acquistato in prestito dall'Inter

"Dopo una stagione in nerazzurro, culminata con la gioia del titolo di Campioni d’Italia, con grande entusiasmo inizio oggi una nuova avventura". Con queste parole, diffuse sui social, Andrea Pinamonti ha espresso le sue sensazioni per l'inizio dell'avventura all'Empoli, che lo ha acquistato in prestito dall'Inter. Ecco il post: