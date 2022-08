Sky – Inter, oggi è il giorno di Pinamonti. Incontro col Sassuolo per la cessione

Inter e Sassuolo si incontreranno oggi per trovare l'intesa per la cessione del giovane attaccante lo scorso anno a Empoli

Secondo Sky Sport "Nella giornata di oggi Sassuolo e Inter si incontreranno per arrivare all'intesa totale per il trasferimento in neroverde di Andrea Pinamonti. L'operazione sarebbe propedeutica alla cessione di Raspadori al Napoli.