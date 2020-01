Canovi: “Pinamonti? Può diventare un goleador. Le intenzioni del Genoa sono chiare”

Il procuratore Alessandro Canovi è intervenuto su Radio Kiss Kiss e ha detto la sua su due attaccanti in particolare, Mertens, che non ha ancora rinnovato col Napoli, e Pinamonti, che era nel mirino degli azzurri. «Se partisse a gennaio l’attaccante belga darebbe ulteriori margini di manovra ai dirigenti sul mercato. Pinamonti è ancora giovane. Si tratta di un attaccante che gioca per la squadra, è un generoso e credo possa diventare un grande goleador. Le intenzioni del Genoa però sono chiare, non hanno intenzione di lasciarlo partire, ma farebbe sicuramente bene con Gattuso», ha detto l’agente sull’attaccante che potrebbe anche tornare all’Inter la prossima stagione.

(Fonte: Tutto Napoli)