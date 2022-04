Per Pinamonti un piccolo traguardo personale: cento presenze in Serie A

L'attaccante di proprietà nerazzurra ha raggiunto la centesima presenza nel massimo campionato italiano in occasione di Fiorentina-Empoli

Andreazzoli lo ha schierato da titolare nella gara contro la Fiorentina: l'Empoli è in campo dalle 12:30. E in questa partita Andrea Pinamonti, giocatore di proprietà dell'Inter, ha raggiunto un traguardo personale. Quella di oggi è la centesima presenza in Serie A per l'attaccante.

Il giocatore ha segnato all'andata ai viola uno dei nove gol di questa stagione. Ne ha segnati in totale due alla formazione toscana e solo contro la Roma ha segnato in totale più reti, tre. Le statistiche dicono che non ha mai segnato in due partite, andata e ritorno, nel corso di un'unica stagione contro una singola avversaria.

L'attaccante ha esordito con la maglia dell'Inter in Serie A nella stagione 2016-2017, proprio in una gara contro l'Empoli (nella stessa stagione ha esordito anche in EL contro lo Sparta Praga), in quell'anno ha collezionato due presenze. Nella stagione 17-18 ha giocato in panchina con la formazione nerazzurra, ha giocato solo in un'occasione. Nella stagione 2018-2019 ha giocato con l'Empoli per 27 volte e ha segnato 5 reti. Stesso numero della stagione successiva, quando è stato acquistato dal Genoa: 32 presenze e 5 gol. Nell'anno 20-21 è tornato a giocare con la maglia nerazzurra (ha giocato anche in CL contro lo Shakhtar per cinque minuti) ed ha avuto la presenza di mettere in fila 8 presenze e un gol. Prima delle 30 collezionate in questa stagione ancora con la maglia dell'Empoli e che gli permettono di raggiungere il traguardo delle cento presenze.