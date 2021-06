TMW – Pinamonti, 5 richieste: ma tutte in prestito. E l’Inter dovrebbe pure…

Il centravanti è sul mercato, ma per ora tutte le richieste sono per un prestito, al massimo con diritto di riscatto

Andrea Pinamonti è sul mercato. Il centravanti nerazzurro non è infatti considerato parte del progetto Inter con Simone Inzaghi e la dirigenza è al lavoro per trovargli una sistemazione a titolo definitivo. Scrive in merito TMW: "Per Pinamonti nelle ultime settimane diverse richieste, dall'Hellas Verona al Cagliari passando per il Venezia, la Salernitana e il Bologna. I 5 club interessati a tesserare Pinamonti, ad oggi, non pensano però a un acquisto a titolo definitivo, ma in prestito, magari con diritto di riscatto. Non solo: il giocatore ha un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione e quindi dovrebbe contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio".