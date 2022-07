Pinamonti, non solo l’Atalanta. Venduto Scamacca, il Sassuolo bussa in casa Inter

"La richiesta dell'Inter continua ad essere di 20 milioni di euro più l'inserimento di una recompra. Offerta che in viale della Liberazione avevano ricevuto dal Monza con il giocatore che però ha bloccato tutto preferendo l'Atalanta come destinazione. Il club bergamasco però, oltre a non aver ancora ceduto nessun attaccante, nei primi contatti con l'Inter non aveva trovato l'accordo sulle cifre ed era riluttante a lasciare ai nerazzurri il controllo del cartellino. Ecco perché ora il Sassuolo, pur partendo in ritardo rispetto alle contendenti, può trovare la strada spianata", sottolinea Calciomercato.com.