Pinamonti ha scelto l’Atalanta. Si cerca l’intesa con l’Inter: si chiude a 15 milioni?

Il giovane attaccante non resterà all'Inter e avrebbe scelto i bergamaschi come prossima destinazione a dispetto di Fiorentina e Monza

Andrea Pinamonti rientrerà all'Inter dopo il prestito all'Empoli, ma sarà solo di passaggio a Milano. Il club nerazzurro ha deciso di cedere il giovane attaccante, per il quale le pretendenti non mancano. Una su tutte l'Atalanta che pare aver scavalcato sia Monza che Fiorentina.

"I nerazzurri si sono buttati con decisione sul centravanti di proprietà dell’Inter: sono appena entrati in scena, ma sono già sulla corsia di sorpasso. L’accelerata degli ultimi giorni può essere decisiva: il giocatore ha subito dato il benestare, ma resta da trovare l’intesa con il club milanese. La volontà di Pinamonti è un fattore pesante: è stato lui a indicare l’Atalanta come destinazione più gradita. Preferendola a Fiorentina, Salernitana e soprattutto Monza: i brianzoli sono arrivati vicinissimi al suo acquisto, ma la trattativa con l’Inter si è bloccata proprio perché l’attaccante ha preferito temporeggiare", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Saputo dell’interesse atalantino, Pinamonti ha messo la destinazione bergamasca in cima alla personale lista: per questo motivo, adesso, il suo passaggio all’Atalanta diventa una possibilità sempre più concreta. Si deve lavorare per convincere l’Inter: la Beneamata è intenzionata a lasciare partire il centravanti, ma si discute sul prezzo. Possibile un’intesa intorno ai 15 milioni: a quel punto, la strada sarà in discesa, quasi spianata. Gli ottimi rapporti tra Atalanta e Inter danno maggiore peso a un’ipotesi che si sta rafforzando ogni ora di più", aggiunge il quotidiano.